Ратас: магазины будут открыты, запасы продуктов у нас есть

"Причин для паники определенно нет. Если люди хотят приобрести какие-то продукты или туалетную бумагу, то надо понимать, что нет повода для паники. Запасы продуктов питания у нас достаточные, об этом есть договоренности. Люди не должны стоять по ночам в длинных очередях", - заявил Юри Ратас.