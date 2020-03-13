Ратас: магазины будут открыты, запасы продуктов у нас есть

Все магазины в Эстонии будут оставаться открытыми и продолжат работу в своем обычном режиме, у населения страны причин для паники нет, заявил премьер-министр Юри Ратас, комментируя решение правительства ввести в стране чрезвычайное положение, пишет Rus.ERR.
"Причин для паники определенно нет. Если люди хотят приобрести какие-то продукты или туалетную бумагу, то надо понимать, что нет повода для паники. Запасы продуктов питания у нас достаточные, об этом есть договоренности. Люди не должны стоять по ночам в длинных очередях", - заявил Юри Ратас.
"Жизнь продолжается, автобусы ездят, люди ходят на работу", - добавил он.
Премьер-министр выразил уверенность в том, что совместными усилиями страна и ее народ смогут справиться с вирусом, а также заверил, что государство окажет поддержку как бизнесу, так и жителям.