Утро пятницы: 41 зараженный коронавирусом в Эстонии

В связи со вспышкой коронавируса правительство решило объявить чрезвычайное положение. В связи с этим жителям придется учитывать некоторые изменения в повседневной жизни и управлении страной.

Чрезвычайное положение действует до 1 мая 2020 года, если правительство не решит иначе. Изменения коснутся в том числе школ, культурной жизни и поездок на судах. Нельзя будет проводить публичные мероприятия.

«Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии, - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас. – Чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы Эстония могла наиболее эффективно противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать населению ясные и при необходимости обязательные к исполнению инструкции, которые помогут остановить вирус».