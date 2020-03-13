Утро пятницы: 41 зараженный коронавирусом в Эстонии

Как сообщил во время пресс-конференции правительства министр социальных дел Танель Кийк, по состоянию на утро пятницы в Эстонии насчитывается уже 41 зараженный коронавирусом.
В связи со вспышкой коронавируса правительство решило объявить чрезвычайное положение. В связи с этим жителям придется учитывать некоторые изменения в повседневной жизни и управлении страной.
Чрезвычайное положение действует до 1 мая 2020 года, если правительство не решит иначе. Изменения коснутся в том числе школ, культурной жизни и поездок на судах. Нельзя будет проводить публичные мероприятия.
«Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии, - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас. – Чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы Эстония могла наиболее эффективно противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать населению ясные и при необходимости обязательные к исполнению инструкции, которые помогут остановить вирус».
Премьер-министр добавил, что одних только усилий государства для преодоления кризиса недостаточно. «Мы в ситуации, когда каждый человек должен внести свою лепту в защиту здоровья населения. Я понимаю неудобства, которые всем нам причиняет введение чрезвычайного положения, но на кону защита не только здоровья, но и жизней людей».