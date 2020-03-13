Кылварт: молодежи больше не будет позволено проводить время в торговых центрах

«В наличии достаточно запасов, и проблем с доставкой товаров из-за пределов Эстонии нет. Мы также не видим проблемы в том, что людей начнут проверять на границе. Это не должно мешать торговле», - сказал Кылварт.

По словам мэра, также обсуждалось, что с понедельника, когда школы закроются, можно ожидать, что некоторые молодые люди, направленные на домашнее обучение, вместо этого будут проводить время в торговых центрах. «Мы договорились работать над этим вместе. К этому готовы молодежные работники и муниципальная полиция, мы также сотрудничаем с представителями торговых центров и с полицией», - пообещал Кылварт.

По словам генерального директора Эстонской ассоциации торговцев Неле Пейл, в магазинах должно хватать товаров. «Пустые полки, которые я видела вчера, были результатом того, что люди просто покупали товары так быстро, что прилавки не успевали заново заполнить. Сегодня производители поставляют свою продукцию в обычных количествах: заказы были увеличены по многим категориям, и производители в состоянии их выполнить. Количество поставок в магазины также увеличилось. Например, если раньше товары доставлялись один раз в день, сейчас они доставляются два или три раза в день», - сказала Пейл.