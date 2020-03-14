airBaltic с 17 марта временно отменяет все свои авиарейсы

«airBaltic интенсивно работает, чтобы предоставить помощь всем пассажирам, на которых повлияли эти изменения. Учитывая количество необходимых перерегистраций, мы просим наших клиентов понять, что мы делаем все возможное, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией», - добавляет Мартин Гаусс.