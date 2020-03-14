airBaltic с 17 марта временно отменяет все свои авиарейсы

Правительство Латвии приняло решение об ужесточении мер безопасности для ограничения распространения коронавируса и приостановке международных пассажирских перевозок с 17 марта. Все полеты airBaltic временно будут отменены начиная с 17 марта по 14 апреля 2020 года, включая полеты из Эстонии и Литвы.
«Безопасность и здоровье наших пассажиров, сотрудников и общества - превыше всего!» - сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
«airBaltic интенсивно работает, чтобы предоставить помощь всем пассажирам, на которых повлияли эти изменения. Учитывая количество необходимых перерегистраций, мы просим наших клиентов понять, что мы делаем все возможное, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией», - добавляет Мартин Гаусс.