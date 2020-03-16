Президент России Владимир Путин. ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/AP/Scanpix

Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию, который позволит президенту России Владимиру Путину снова участвовать в выборах главы государства, соответствующим основному закону страны. Документ незамедлительно отправляется президенту и не подлежит обжалованию.

Конституционный суд (КС) одобрил содержание всех поправок в Конституцию и предусмотренную для их вступления в силу процедуру общероссийского голосования.

Он признал допустимым обнуление сроков президентских полномочий, фактически отменив свою прежнюю позицию по этому вопросу, которая в 1998 году запрещала баллотироваться на третий срок Борису Ельцину.

КС указал, что теперь поправка к Конституции, разрешающая Владимиру Путину баллотироваться в 2024 году в президенты, содержит "специальную оговорку", которая при принятии Конституции 1993 года отсутствовала.

Кроме того, суд посчитал, что хотя общероссийское голосование и не предусмотрено закрепленным в Конституции порядком принятия поправок в Основной закон, законодатель был вправе дополнительно ввести эту процедуру "в целях конституционной легитимации своего решения" .

По мнению КС, это "не может считаться отказом федерального собрания и законодателей субъектов РФ от принадлежащего им правомочия и […] обязанности", поскольку "отвечает принципу народовластия" и является "конституционно оправданным".

Аналогичную конструкцию КС применил и для оценки включения в Конституцию указания на веру в Бога: КС счел, что это "не означает отказа от светского характера Российского государства".

Поправки поступили на рассмотрение суда 14 марта. Рассмотрение вопроса прошло в закрытом режиме.

Теперь, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены на общероссийское голосование единым пакетом - россияне смогут проголосовать за или против всех поправок разом.

Голосование запланировано на 22 апреля. Пока в Кремле заявляли, что не планируют переносить голосование в связи с эпидемией коронавируса.

Предложение обнулить президентские сроки для Владимира Путина 10 марта выдвинула Валентина Терешкова во время рассмотрения законопроекта об изменении Конституции.