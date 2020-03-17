Фондовые биржи США показали рекордное падение за 33 года.

При этом по числу потерянных пунктов 16 марта стало худшим днем в истории Dow Jones, пишут "Известия".

Так, 16 марта индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 12,93%, до 20 917,53 пункта.

Повлияло на столь стремительный обвал заявление президента США Дональда Трампа о вероятной рецессии в экономике и о том, что эпидемия коронавируса в США может продлиться до июля или августа.

По мнению управляющего американского фонда Principal Investors Кайла Шостака, причиной падения индекса стала реакция рынка на отсутствие эффекта от мер по поддержанию ликвидности.

До настоящего момента не было больших покупок казначейских обязательств и ипотечных бондов, так же как и мер по поддержке отдельных отраслей и налоговых льгот, пишет «РИА Новости».

Ранее Федеральная резервная система объявила об обнулении базовой ставки.