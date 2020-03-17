Вт, 17.03.2020
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В Великобритании число зараженных может достигать 55 тысяч человек

Jõuluaeg Londonis

ФОТО: Jelena Rudi

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 407, составив 1950, сообщает минздрав страны.

"По данным на 9.00 17 марта, в Великобритании были проверены 50 442 человека, из которых 48 492 оказались не заражены, а у 1950 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.

Число умерших ведомство уточнит позднее. На данный момент с момента обнаружения в Великобритании первого случая заражения 31 января в Великобритании после диагностирования COVID-19 скончались 53 человека.

Реальное количество заразившихся намного больше. По оценке старшего советника правительства по научным вопросам Патрика Вэллэнса, в Великобритании уже могут быть заражены порядка 55 тысяч человек. На вопрос о том, до какого уровня правительство будет считать успехом снижение количества смертей, он ответил, что до 20 тысяч.

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