Волонтеры Красного креста в Ида-Вирумаа теперь доставляют продукты на дом и помогают больнице

Общества Красного креста создавались для помощи людям в кризисных ситуациях, и в ситуации с распространением коронавируса их помощь понадобилась. В Нарве городской Департамент социальной помощи попросил добровольцев Красного креста доставлять продукты на дом пенсионерам. В Кохтла-Ярве волонтеры будут помогать Ида-Вируской центральной больнице консультировать прибывающих пациентов.
Последние две недели в Таллинне волонтеры Красного креста дежурили в порту и аэропорту. В Ида-Вирумаа уездная кризисная комиссия рассматривала вариант привлечения добровольцев к работе на границе в Нарве, но границу уже закрыли.
Волонтеры из Кохтла-Ярве будут работать в Ида-Вируской центральной больнице в Пуру. В понедельник спасатели установили перед больницей большие палатки, в которых волонтеры будут встречать прибывающих пациентов - консультировать, измерять у них температуру.
“Пару дней назад к нам обратился нарвский социальный департамент, сказав, что, скорее всего, понадобится помощь в снабжении пожилых нарвитян продуктами, - рассказала секретарь Нарвского общества Эстонского Красного креста Анна Карина. - Некоторые пожилые люди боятся или не могут выходить, и наши волонтеры готовы им помочь. Приятно, что пожилые люди получают информацию, держат ситуацию под контролем. У меня были первые контакты, и никто не сказал, что еда нужна срочно. Говорят, что сейчас всё есть, но когда продукты закончатся, они позвонят. Видимо, людям просто нужна поддержка и уверенность в том, что если понадобится помощь, они ее получат”.
Пока департамент передал Красному кресту контакты только нескольких человек. Тем пожилым нарвитянам, кто нуждается в подобной помощи, нужно обращаться именно в городской Департамент социальной помощи. Уже его сотрудники при необходимости передадут контакты нуждающихся Красному кресту.
С каждым пожилым человеком волонтеры связываются отдельно, список продуктов в каждом случае также будет индивидуальным, никаких готовых наборов формировать не планируется. Скорее всего, оплачивать продукты пенсионеры будут во время их получения - по чеку из магазина.
Ранее нарвский Департамент социальной помощи опубликовал телефоны, действующие во время чрезвычайного положения:
- 53056001, 53054558 - вопросы по нуждающимся пожилым людям и взрослым людям с недостатками здоровья
- 53040627 - вопросы по прожиточному пособию
- 53012714 - отдел защиты детства
- 5512193 - директор (нуждающиеся пенсионеры)
“Пожилые люди находятся в группе риска, и есть основания предполагать, что те, кто раньше прекрасно справлялся и обслуживал себя сам, сейчас побоятся выходить из дома. Вот в таких случаях мы поможем. Конечно, многие справляются с помощью, родственников, друзей, соседей. Но есть ситуации, когды нужна и наша помощь”, - рассказала Анна Карина.
В Эстонии работают 17 местных обществ Красного креста, в Ида-Вирумаа они есть в Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве. В каждом городе есть только один постоянный работник общества, остальные - добровольцы, которые бесплатно в свободное время готовы помогать оперативным и социальным службам.
В Нарве, как рассказала Анна Карина, секретарь Нарвского общества Эстонского Красного креста, постоянно участвуют в работе 10-12 человек. В обычное время они проводят уроки в школах, дежурят на массовых мероприятиях, но изначально общества Красного креста создавались для поддержки государственных и муниципальных служб в кризисных ситуациях.
Многие считают, что Красный крест - медицинская организация, но на самом деле это не так. Волонтеры могут оказывать лишь доврачебную первую помощь, как и остальные люди без медицинского образования.
“Волонтеры - совершенно разные люди, - рассказала Анна Карина. - Есть предприниматели, энергетики, домохозяйки, работники школ, учителя кружков, которые сейчас как раз оказались более свободны, чем в обычное время”.
Многие из них работают в обществе Красного креста по 10-15 лет, не только прошли обучение, но и имеет большой опыт. До начала нынешнего кризиса наплыва новичков, желающих стать добровольцем, не было, рассказывает секретарь Нарвского общества Красного креста:
“Интересно, что сейчас ко мне стали обращаться люди, которые тоже хотят стать волонтерами. Это похвально и очень радует, но в настоящий момент вовлекать в процесс нового человека сложно. Поэтому прошу не обижаться, если я кому-то отказываю. К сожалению, может оказаться, что после эпидемии желающих снова не будет, но, может быть, наоборот - эта эпидемия изменит наше общество, - рассуждает Анна Карина. - С нашим поколением такой всеобщий кризис случается в первый раз, и когда мы его преодолеем, наше общество, наверное, будет уже другим”.