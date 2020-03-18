Волонтеры Красного креста в Ида-Вирумаа теперь доставляют продукты на дом и помогают больнице

Последние две недели в Таллинне волонтеры Красного креста дежурили в порту и аэропорту. В Ида-Вирумаа уездная кризисная комиссия рассматривала вариант привлечения добровольцев к работе на границе в Нарве, но границу уже закрыли.

Волонтеры из Кохтла-Ярве будут работать в Ида-Вируской центральной больнице в Пуру. В понедельник спасатели установили перед больницей большие палатки, в которых волонтеры будут встречать прибывающих пациентов - консультировать, измерять у них температуру.

“Пару дней назад к нам обратился нарвский социальный департамент, сказав, что, скорее всего, понадобится помощь в снабжении пожилых нарвитян продуктами, - рассказала секретарь Нарвского общества Эстонского Красного креста Анна Карина. - Некоторые пожилые люди боятся или не могут выходить, и наши волонтеры готовы им помочь. Приятно, что пожилые люди получают информацию, держат ситуацию под контролем. У меня были первые контакты, и никто не сказал, что еда нужна срочно. Говорят, что сейчас всё есть, но когда продукты закончатся, они позвонят. Видимо, людям просто нужна поддержка и уверенность в том, что если понадобится помощь, они ее получат”.

Пока департамент передал Красному кресту контакты только нескольких человек. Тем пожилым нарвитянам, кто нуждается в подобной помощи, нужно обращаться именно в городской Департамент социальной помощи. Уже его сотрудники при необходимости передадут контакты нуждающихся Красному кресту.

С каждым пожилым человеком волонтеры связываются отдельно, список продуктов в каждом случае также будет индивидуальным, никаких готовых наборов формировать не планируется. Скорее всего, оплачивать продукты пенсионеры будут во время их получения - по чеку из магазина.

Ранее нарвский Департамент социальной помощи опубликовал телефоны, действующие во время чрезвычайного положения:

53056001, 53054558 - вопросы по нуждающимся пожилым людям и взрослым людям с недостатками здоровья

53040627 - вопросы по прожиточному пособию

53012714 - отдел защиты детства

5512193 - директор (нуждающиеся пенсионеры)

“Пожилые люди находятся в группе риска, и есть основания предполагать, что те, кто раньше прекрасно справлялся и обслуживал себя сам, сейчас побоятся выходить из дома. Вот в таких случаях мы поможем. Конечно, многие справляются с помощью, родственников, друзей, соседей. Но есть ситуации, когды нужна и наша помощь”, - рассказала Анна Карина.

В Эстонии работают 17 местных обществ Красного креста, в Ида-Вирумаа они есть в Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве. В каждом городе есть только один постоянный работник общества, остальные - добровольцы, которые бесплатно в свободное время готовы помогать оперативным и социальным службам.

В Нарве, как рассказала Анна Карина, секретарь Нарвского общества Эстонского Красного креста, постоянно участвуют в работе 10-12 человек. В обычное время они проводят уроки в школах, дежурят на массовых мероприятиях, но изначально общества Красного креста создавались для поддержки государственных и муниципальных служб в кризисных ситуациях.

Многие считают, что Красный крест - медицинская организация, но на самом деле это не так. Волонтеры могут оказывать лишь доврачебную первую помощь, как и остальные люди без медицинского образования.

“Волонтеры - совершенно разные люди, - рассказала Анна Карина. - Есть предприниматели, энергетики, домохозяйки, работники школ, учителя кружков, которые сейчас как раз оказались более свободны, чем в обычное время”.

Многие из них работают в обществе Красного креста по 10-15 лет, не только прошли обучение, но и имеет большой опыт. До начала нынешнего кризиса наплыва новичков, желающих стать добровольцем, не было, рассказывает секретарь Нарвского общества Красного креста: