Важная информация: большая часть жителей Эстонии не сможет отправиться в Финляндию

С завтрашнего дня въезд в Финляндию будет разрешен только гражданам страны и тем, у кого есть право на проживание в Финляндии. Всем остальным, в том числе и жителям Эстонии, которые не подходят под данную категорию, будет отказано во въезде в страну согласно решению правительства Финляндии.

"Следует учитывать, что сегодня в Финляндию смогут ещё попасть все желающие, но начиная с завтрашнего дня в страну смогут попасть лишь граждане Финляндии и те, кто имеют право на проживание в стране. Например, если житель Эстонии работает в Финляндии, но не имеет при этом права на проживание, то начиная с завтрашнего дня он больше не попадет в Финляндию. Те, у кого есть право на проживание, должны учитывать, что на прибывающих в страну начиная с завтрашнего дня будет распространяться требование пребывания в изоляции», - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.

Если вы возвращаетесь из другой страны и летите через Финляндию, то по имеющейся на данный момент информации жители Эстонии и других стран ЕС могут лететь через Финляндию с целью транзита. Детали о том, как будет организован транзит после закрытия границ, ещё будут уточнены. Международные грузоперевозки между Эстонией и Финляндией продолжаются, на них не распространяются ограничения, но следует учитывать более медленные процедуры пересечения границ и запастись терпением. Более точную информацию можно найти на домашних страницах Финских властей (погранслужба и правительство).

Начиная с завтрашнего дня также и Швеция остановит все въезды в страну, которые не носят экстренный характер, но это не распространяется на граждан ЕС. Поэтому если Вы путешествуйте из другой страны в Эстонию через Швецию, то это возможно, но следует учитывать, что паромы Tallink по маршруту Таллинн-Стокгольм на данный момент не ходят. Из Стокгольма можно попасть в Эстонию судном DFDS или особым рейсом из Капельшера в Палдиски или Таллинн или же паромом Viking Line в Турку и оттуда дальше в Таллинн.