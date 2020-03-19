Давайте навестим плюшевого медведя в доме престарелых

Но случилось так, что в первый же день у меня писательский билет украли. Следователь по фамилии Попа («Так и зовите меня – товарищ Попа», – отрекомендовался он) заверил, что билет он не найдет. Рыдая, я поплелась в Союз. Меня пожалели и послали запрос в Москву (действие происходит в Советском Союзе, руководит всеми отделениями метрополия) с просьбой восстановить билет. Ответили из центра: дайте этой девице выговор с занесением за халатность в отношении к важнейшему документу! Мои таллиннские коллеги возмутились: человека обокрали, за что же это выговор?! Началась перепалка, перешедшая в политическое противостояние. Выговора мне не давали. А нет выговора — нет билета. И вот я спросила: «А если я разобью камнем окно в Доме писателей, мне дадут выговор?! Дайте, пожалуйста!»

Меня опять пожалели, дали выговор и восстановили билет.

Это просто забавная история, но, на самом деле, все эти десятилетия – менялась власть, менялись обстоятельства, менялись руководители – Союз писателей всегда был организацией, не дающей своих в обиду. В каком-то смысле мы все были некими Ромео, которых всегда оправдывала Джульетта. Никогда, ни в одном кабинете не сидел чиновник, равнодушно глядящий мимо тебя, никогда ты не уходил из этих коридоров, лишившись надежды на помощь. Никогда мы не выбирали в председатели того, кого не уважали, не ценили, не читали. И уж если выбирали, то максимально продлевали срок его правления…

Почему тяжелые времена - время хорошей литературы?

Много лет Фейсбук кишит чудовищными виршами – с грамматическими ошибками, меняющими смысл высказывания, с хромыми рифмами, косноязычным ритмом, и всегда найдется пара десятков лайков, которыми подбодрят графомана.

И вдруг почти все перестали публиковать свои сочинения (даже хорошие поэты), а перешли на цитаты из литературы великой, которая, оказывается, действует лучше парацетамола. Первыми прогремели строки из «Пира во время чумы»:

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья —

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Потом все стали вспоминать подходящие случаю строки Иосифа Бродского.

Стало строго, тихо, достойно, словно буквы как воины выстроились в боевом порядке и взяли на себя ответственность за наши жизни.

Как отличить подлинную любовь от мнимой? Теоретически этого не знает никто, но на практике ни один из нас не ошибается. Так и с литературой: мы можем валяться на пляже с ничтожным детективом, читать в самолете убогий «дамский» роман, но случается беда, и мы берем с полки только те книги, в которых притаилось бессмертие. И мы, как и с любовью, не ошибаемся.

Наступает время открытий. Я, например, сейчас перечитываю книги о жизни Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой и понимаю людей, которые говорили, что жить рядом с этими гениями было нестерпимо. Я думаю, от них исходила мощнейшая радиация, ее нельзя было пощупать, объяснить, но каждый приближавшийся чувствовал, что его убивают, лишают воли и сил. И Цветаева и Мандельштам жили, совершенно не считаясь с жизнью социума, не согласуясь с ним, идти за ними вслед означало – идти к краю бездны и сваливаться в нее. Отсюда – их гениальность обрастала сплетнями, пошлостью, грязными домыслами. Люди шарахались и искали своему шараханью оправдания. И находили. Интернет переполнен всеми этими сплетнями и россказнями. Но и совершенно очевидно, что сейчас болтовня поблекла, а на передний план вышли сами гениальные стихи, неповторимые, необъяснимые, влетающие в души, как комары в открытое летнее окно…