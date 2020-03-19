Сбитая машиной женщина умерла в больнице

Глава патрульной службы Курессаареского отделения полиции Матис Сикк сказал, что ДТП произошло, когда женщина вышла из автобуса, не убедилась в безопасности пересечения дороги, вышла на проезжую часть и была сбита ехавшим со сторону Курессааре автомобилем Toyota.

82-летняя женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где в этот вторник она скончалась. Сидевшая за рулем автомобиля 50-летняя дама не пострадала.

«Пешеход в дорожном движении всегда самая слабая сторона и при несчастном случае, к сожалению, для него последствия могут быть трагическими. Особенно внимательными важно быть вблизи проезжей части и всегда перед тем, как переходить дорогу, надо несколько раз убедиться в безопасности», - отметил Сикк.