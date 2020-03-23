Студия Postimees: хватит ли нам продуктов, если границы останутся закрытыми? Что будет с ценами?
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) ответит в студии Rus.Postimees на наболевшие вопросы, вызванные коронакризисом.
Смотрите интервью в прямом эфире в 14:15!
- Может ли государство в условиях чрезвычайного положения контролировать поставки и регулировать цены на продукты первой необходимости?
- Есть ли сейчас проблемы с доставкой продуктов и товаров в Эстонию?
- Какие отрасли больше всего пострадали и еще пострадают от коронакризиса?
- Будет ли государство спасать гостиничный и туристический сектор?
- Когда будет доступна первая помощь малым и средним предприятиям?
- В Эстонии масса людей работают сдельно, то есть не получают месячного жалования. Могут ли они рассчитывать на какую-то помощь?
- Все ли туристы вывезены из-за границы? Предлагаются ли аварийные варианты доставки пассажиров на родину?