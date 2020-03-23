Пн, 23.03.2020
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  • Студия Postimees: хватит ли нам продуктов, если границы останутся закрытыми? Что будет с ценами?

Студия Postimees: хватит ли нам продуктов, если границы останутся закрытыми? Что будет с ценами?
14:15

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) ответит в студии Rus.Postimees на наболевшие вопросы, вызванные коронакризисом.

Смотрите интервью в прямом эфире в 14:15!

  • Может ли государство в условиях чрезвычайного положения контролировать поставки и регулировать цены на продукты первой необходимости?
  • Есть ли сейчас проблемы с доставкой продуктов и товаров в Эстонию?
  • Какие отрасли больше всего пострадали и еще пострадают от коронакризиса?
  • Будет ли государство спасать гостиничный и туристический сектор?
  • Когда будет доступна первая помощь малым и средним предприятиям? 
  • В Эстонии масса людей работают сдельно, то есть не получают месячного жалования. Могут ли они рассчитывать на какую-то помощь?
  • Все ли туристы вывезены из-за границы? Предлагаются ли аварийные варианты доставки пассажиров на родину?

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