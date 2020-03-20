В мире от коронавируса погибло более 10 000 человек

Число погибших во всем мире от коронавирусной инфекции COVID-19 с начала эпидемии, по данным университета Джонса Хопкинса на пятницу, 20 марта, превысило 10 тысяч человек. Лишь за минувшие сутки умерли более 1000 человек, что стало максимальным количеством за два месяца. Число новых случаев заражений составило 7,9 тысячи.

Больше всего умерших в Италии - жертвами коронавируса в этой стране стали 3405 человек, лишь за последние сутки скончались 427 человек. Число выявленных заболеваний в стране превысило 41 тысячу - Италия находится на втором месте в мире по этому показателю после Китая.

В Испании всего было выявлено более 18 тысяч случаев заражения, в Германии число заболевших превысило 16,2 тысячи, в США - 14,2 тысячи, во Франции - почти 11 тысяч, в Южной Корее - 8,65 тысячи.

В России к 20 марта диагностировано 199 заболеваний, погиб один человек.

В Китае, где вспыхнула эпидемия, общее число умерших составило 3253 человека, инфицирование было диагностировано у 81250 человек. За последние сутки там было установлено 39 новых случаев заболевания, три человека погибли. При этом в провинции Хубэй и городе Ухань, откуда начал распространяться вирус SARS-CoV-2, за последние двое суток не зарегистрирован ни один новый случай.