Что будут означать для эстонской экономики полтора месяца без интуристов?

Последствия кризиса, вызванного коронавирусом, для экономики в целом пока трудно прогнозировать, но уже подсчитывается порядок ущерба, который может понести та или иная отрасль. Департамент статистики оценил, что означали бы для экономики полторы месяца без интуристов, если ограничения на государственной границе сохранятся до 1 мая.
Удар коронакризиса по эстонской экономике может быть серьезным, но насколько – почти невозможно пока спрогнозировать. С одной стороны, экономика – крайне сложная система, многие элементы которой могут быть затронуты. С другой – даже если прогнозировать ход распространения вируса, сложно предвидеть, как будет функционировать общество в новой ситуации.
Еще менее амбициозной, но в то же время посильной целью было бы сосредоточиться на конкретном сценарии для одного фрагмента экономической картины. В данном случае я оцениваю то, что это значило бы, если бы до конца введенного правительством чрезвычайного положения в Эстонии не было бы интуристов.
Насколько большой доход недополучат гостиничные предприятия?
Сосчитать число посещающих страну туристов – тот еще орешек, особенно, если учесть, что обычно большая часть пересечений границы не регистрируется. Несколько проще с ночующими интуристами – при их подсчете основным источником данных является статистика размещений, собираемая у гостиничных предприятий.
Обычно большая часть постояльцев – это иностранцы. Если взять за основу прошлогодние данные, в течение половины марта и апреля эстонские гостиничные предприятия разместили свыше 218 000 интуристов, которые провели там свыше 429 000 ночей. Из иностранцев и их ночевок в течение целого года они составили 10% (в течение первого полугодия – 22% размещенных и 23% ночевок).
Что это означает финансово? В конкретном случае для каждого гостиничного предприятия рассчитана доля иностранцев в ночевках, которая умножена на доход от продажи гостиничной услуги.
В 2019 году доход от продажи гостиничных услуг интуристам составил в течение половины марта и апреле около 17 миллионов евро. В то же время заслуживает упоминания и то, что не все интуристы пользуются для ночевки услугами предприятий, зарегистрированных в государственной статистике размещений – до нынешней ситуации существенно рос и рынок размещения на дому.
Сколько успевают потратить интуристы в течение полутора месяцев?
Расчет прочих расходов, которые несут интуристы, значительно более «приблизителен». Сперва необходимо вычислить число иностранцев. Гостиничная статистика сообщает всего лишь о части посещающих Эстонию туристов, поскольку туристы-однодневки в ней не отражаются.
В первом полугодии прошлого года по данным мобильного позиционирования было зарегистрировано свыше 2,7 миллиона посещений нерезидентов, из них более 1,2 миллиона суточных посещений и около 1,5 миллионов многодневных.
Поскольку экономическая статистика указала, что в течение половины марта и апреля число размещенных иностранцев составило 22% от всех постояльцев, исходя из той де пропорции общее число посещений в течение данного периода составляет 600 000, т.е. 270 000 суточных и 330 000 многодневных посещений.
Чтобы высчитать расходы интуристов, Департамент статистики вместе с Фондом развития предпринимательства провел исследование интуристов, в последний раз в 2017 году. Тогда туристы-однодневки потратили в среднем 79 евро, а многодневки – 258 евро за одно посещение.
Из всего этого следует, что за полтора месяца расходы туристов в Эстонии составили бы чуть свыше 100 миллионов евро.
Каким может быть более широкое влияние интуристов за полтора месяца?
Туризм очень многогранен, он не ограничивается только одной сферой деятельности, т.е. измерить его экономическое влияние не так легко. Департамент статистики использует для оценки непосредственного и косвенного влияния туристической экономики спутниковый учет туризма.
Его самые последние данные опубликованы в 2015 году. Тогда доля туризма от ВВП с учетом прямого и косвенного влияния составляла 1,64 миллиарда евро, что составляло 7,9% от ВВП страны. Доля интуристов из этого составляла 72%.
Что это означало бы в нынешних условиях?
Более точной статистики пока нет, но в случае, если доля туристической экономики от ВВП и доля иностранного туризма остались бы теми же, что в 2015 году, и если взять из этого десятую часть (доля размещенных за половину марта и апрель), ВВП от туристической экономики за полтора месяца составил бы 160 миллионов евро.
Если подойти к этому иначе и скорректировать данные 2015 года с учетом роста экспорта туристических услуг в 2015-2019 годах, то мы получим цифру примерно в 140 миллионов евро.
Если бы все шло, как обычно, Эстонию за половину марта и апрель посетили бы около десятой части от годового количества интуристов. За это время они потратили бы здесь более 100 миллионов евро и внесли бы в экономику страны около 140-160 миллионов евро. Гостиничные предприятия заработали бы на продаже гостиничных услуг около 17 миллионов евро.
Даже если ограничения на государственной границе исчезнут по окончании чрезвычайного положения, крайне сомнительно, что привычные потоки туристов сразу восстановятся. Безусловно, кризис повлияет на потребление, и есть вероятность, что поездки за рубеж – то, на чем люди экономят в трудные времена. Приведенные в данной статье цифры могут быть только началом. Еще один удар по эстонской туристической экономике нанесет уменьшение внутреннего туризма, не говоря о нынешнем сложном экономическом климате, (более долгосрочное) влияние которого на данный момент оценить невозможно.