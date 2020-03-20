Что будут означать для эстонской экономики полтора месяца без интуристов?

Удар коронакризиса по эстонской экономике может быть серьезным, но насколько – почти невозможно пока спрогнозировать. С одной стороны, экономика – крайне сложная система, многие элементы которой могут быть затронуты. С другой – даже если прогнозировать ход распространения вируса, сложно предвидеть, как будет функционировать общество в новой ситуации.

Еще менее амбициозной, но в то же время посильной целью было бы сосредоточиться на конкретном сценарии для одного фрагмента экономической картины. В данном случае я оцениваю то, что это значило бы, если бы до конца введенного правительством чрезвычайного положения в Эстонии не было бы интуристов.

Насколько большой доход недополучат гостиничные предприятия?

Сосчитать число посещающих страну туристов – тот еще орешек, особенно, если учесть, что обычно большая часть пересечений границы не регистрируется. Несколько проще с ночующими интуристами – при их подсчете основным источником данных является статистика размещений, собираемая у гостиничных предприятий.

Обычно большая часть постояльцев – это иностранцы. Если взять за основу прошлогодние данные, в течение половины марта и апреля эстонские гостиничные предприятия разместили свыше 218 000 интуристов, которые провели там свыше 429 000 ночей. Из иностранцев и их ночевок в течение целого года они составили 10% (в течение первого полугодия – 22% размещенных и 23% ночевок).

Что это означает финансово? В конкретном случае для каждого гостиничного предприятия рассчитана доля иностранцев в ночевках, которая умножена на доход от продажи гостиничной услуги.

В 2019 году доход от продажи гостиничных услуг интуристам составил в течение половины марта и апреле около 17 миллионов евро. В то же время заслуживает упоминания и то, что не все интуристы пользуются для ночевки услугами предприятий, зарегистрированных в государственной статистике размещений – до нынешней ситуации существенно рос и рынок размещения на дому.

Сколько успевают потратить интуристы в течение полутора месяцев?

Расчет прочих расходов, которые несут интуристы, значительно более «приблизителен». Сперва необходимо вычислить число иностранцев. Гостиничная статистика сообщает всего лишь о части посещающих Эстонию туристов, поскольку туристы-однодневки в ней не отражаются.

В первом полугодии прошлого года по данным мобильного позиционирования было зарегистрировано свыше 2,7 миллиона посещений нерезидентов, из них более 1,2 миллиона суточных посещений и около 1,5 миллионов многодневных.

Поскольку экономическая статистика указала, что в течение половины марта и апреля число размещенных иностранцев составило 22% от всех постояльцев, исходя из той де пропорции общее число посещений в течение данного периода составляет 600 000, т.е. 270 000 суточных и 330 000 многодневных посещений.

Чтобы высчитать расходы интуристов, Департамент статистики вместе с Фондом развития предпринимательства провел исследование интуристов, в последний раз в 2017 году. Тогда туристы-однодневки потратили в среднем 79 евро, а многодневки – 258 евро за одно посещение.