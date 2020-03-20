Предприятия, арендующие городскую недвижимость в Нарве, временно освобождены от арендной платы

Нарвская городская управа приняла решение об освобождении от арендной платы с 13 марта по 30 апреля тех предприятий и организаций, которые арендуют принадлежащие городу помещения, здания, участки земли. Не касается льгота только фондом, созданных при участии самого города.

По словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, цель такого решения состоит в том, чтобы поддержать компании в различных секторах экономики во время чрезвычайной ситуации, чтобы уменьшить опасность банкротства и помочь им выжить в это трудное время.

“Целесообразно временно освободить арендаторов собственности, принадлежащей городу, от арендной платы, поскольку все экономические анализы показывают спад в экономике. Если правительство республики принимает меры по смягчению экономического спада, то и для местной власти является моральной обязанностью помогать своим предпринимателям. Это одна из мер, которые управа города Нарвы планирует принять в помощь предпринимателям. Я также призываю частных предпринимателей в Нарве быть внимательными к проблемам своих арендаторов в это трудное время”, - сказал Алексей Евграфов.

Постановление Нарвского городского собрания “Порядок предоставления городского имущества” разрешает использовать городское имущество по распоряжению городского правительства бесплатно или в соответствии с “Методическим руководством по расчету арендной платы”.