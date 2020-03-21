Женщина потеряла мать, двух братьев и сестру из-за коронавируса в течение недели

Первой умерла старшая сестра. Ее мать, Грейс Фуско (73 года, мать 11 детей и бабушка 27 внуков из штата Нью-Джерси), умерла в среду 18 марта после того, как ей поставили диагноз коронавирус. Ее брат Кармине Фуско умер в тот же день перед матерью, сообщает The New York Times. Через день, в четверг, умер другой брат, Винсент Фуско-младший, рассказал один из членов семьи. 20 других родственников находятся на карантине в своих домах, ожидая результатов анализа на коронавирус и молясь в изоляции, не в силах собраться вместе, чтобы оплакать свою потерю.

Эпидемиологи полагают, что заражение произошло на большом семейном ужине, где собралась вся семья.

Уполномоченный по здравоохранению штата Джудит М. Персичилли сказала, что у Фуско-Джексон не было проблем со здоровьем, младшие братья и сестры женщины были здоровы до заражения коронавирусом.

«Они молоды, и у них нет никаких хронических заболеваний».

Девять жителей Нью-Джерси, США, скончались после заражения коронавирусом, который обнаружен по меньшей мере у 740 человек в штате.

По всей стране 10 822 человека дали положительный результат на коронавирус, 172 человека умерли.