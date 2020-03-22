В стране более 11 тыс. зараженных и более 1.5 тыс. смертей

Госпиталь в Тегеране, 12 марта. ФОТО: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Иран столкнулся с одной из крупнейших вспышек коронавируса в мире. В пятницу жители страны в семейном кругу отмечали Новруз - персидский Новый год, но настроение было совсем непраздничное, пишет Русская служба Би-би-си.

Люди опасаются, что правительство скрывает истинный масштаб распространения вируса и что ситуация с Covid-19 может стремительно ухудшиться.

Мохаммад без устали работает с первых дней вспышки коронавируса, спасая жизни своих пациентов. Он - врач в больнице в провинции Гилан на севере Ирана.

Мохаммад не видел свою семью 14 дней. Он потерял нескольких друзей и коллег - в том числе бывшего наставника, профессора медицинского института, который недавно скончался от коронавируса.

"Такое происходит не только в нашей больнице. Вспышка коронавируса парализовала всю нашу систему здравоохранения", - говорит Мохаммад. "Моральный дух сотрудников очень низкий. Наши семьи очень обеспокоены, мы испытываем огромное давление", - добавляет он.

Мохаммад - не настоящее его имя. Оно изменено, потому что в Иране критика в адрес правительства может привести к аресту. Тем не менее, несколько врачей из северных провинций согласились рассказать Би-би-си о тяжелых условиях, в которых им приходится работать - и о том, как, по их мнению, правительство плохо справляется с кризисом.

"У нас даже нет достаточного количества масок. Медицинские работники умирают ежедневно", - рассказывает Мохаммад.

"Я не знаю, сколько человек умерло, но правительство пытается скрыть истинный масштаб кризиса. Они лгали в первые дни вспышки", - говорит он.

Covid-19 распространился по всем 31 провинциям Ирана всего за 16 дней. Кроме того, 16 стран заявляют, что первые случаи заражения вирусом попали к ним из Ирана. Это Ирак, Афганистан, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, ОАЭ, Канада, Пакистан, Грузия, Эстония, Новая Зеландия, Беларусь, Азербайджан, Катар и Армения.

Несмотря на это, как считают критики властей, правительство Ирана продолжается занижать масштаб вспышки коронавируса.

В первом официальном заявлении о вирусе 19 февраля правительство советовало не беспокоиться, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил "врагов" Ирана в том, что те преувеличивают масштаб угрозы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ФОТО: /AP

Неделю спустя, когда число заразившихся и умерших быстро росло, президент Хасан Рухани заявил о "вражеском заговоре", имеющем целью запугать иранцев и остановить жизнь в стране. Президент призывал иранцев продолжать свою повседневную жизнь и ходить на работу.

Контролируемые государством каналы недавно объявили, что коронавирус может быть произведенным в США "биологическим оружием", а Хаменеи написал в "Твиттере" о "биологической атаке".

К субботе число умерших от Covid-19 в Иране перевалило за полторы тысячи человек, инфицированных - больше 20 тысяч.

Врачи из трех наиболее пострадавших провинций Ирана - Гилан, Голестан и Мазандарн - рассказали Би-би-си, что тестов на коронавирус в их распоряжении нет, запасы медикаментов ограничены (в том числе базовых), ощущается также нехватка кислородных баллонов, масок, защитных перчаток, халатов.

Врачам приходится оборудовать временные полевые госпитали. Одна из реаниматологов рассказала, что у них в городе койки для прибывающих пациентов расставили на футбольном стадионе.

Все без исключения собеседники Би-би-си из числа врачей на основании своего опыта делают вывод о существенном занижении официальной статистики.

Врач из больницы в провинции Голестан подсчитала, что в среднем к ним привозят около 300 новых пациентов ежедневно. По ее оценкам, 60-70% из них заражены коронавирусом, но из-за нехватки мест в стационар кладут только тех, кто в критическом состоянии. А официальная статистика учитывает только тех, кто оформлен и лежит в больнице.

На протяжении последних двух недель, по словам этого врача, у нее умирали примерно по пять пациентов в день. Зачастую больные умирали, не дождавшись проведения анализа на Covid-19.

Умирают и сами врачи. 25-летняя медсестра из города Лахиджан умерла в конце февраля. Фото умершей стала вирусным в социальных сетях. Правительство отрицало, что она скончалась от Covid-19.

Контролируемые государством телеканалы продолжали изображать медиков как неуязвимых и полных сил героев, которые бесстрашно сражаются с вирусом и спасают жизни.