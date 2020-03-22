Четверо зараженных жителей Эстонии находятся в интенсиве: двое - в критическом состоянии

В настоящий момент 15 зараженных коронавирусом жителей Эстонии нуждаются в стационарном лечении, четверо из них находятся в отделении интенсивной терапии, двое из них - в критическом состоянии, сообщил Департамент здоровья.
В больнице Пярну находится три человека, их состояние стабильно. В Восточно-Таллинской центральной больнице - два человека, нуждающихся в интенсивной терапии, однако их состояние оценивается как стабильное. В Клинике Тартуского университета на больничном лечении находятся пять человек, двое из них в критическом состоянии в интенсивной терапии. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице в данный момент находятся пять человек, они в стабильном состоянии и в интенсивной терапии не нуждаются.
По состоянию на утро 22 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 326 человек, в общей сложности сделано 3229 тестов. За сутки было сделано 417 тестов, на 109 больше, чем вчера.
По сравнению со вчерашним днем добавилось 20 новых диагностированных случаев заражения, больше всего их зафиксировано в Харьюмаа - у девяти человек. В Тарту и Выру добавилось по четыре человека, на Сааремаа - двое. У одного зараженного нет личного кода. Что касается возрастной группы, ситуация не меняется: шесть процентов - люди младше 20 лет и 17 процентов - люди старше 60 лет.