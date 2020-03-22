Свежий воздух притягивает жителей Эстонии, как магнит
И хотя из-за распространения коронавируса жителей Эстонии призывают сидеть дома и избегать собраний, жители Пярну в этот солнечный весенний день устремились на прогулку, пишет Pärnu Postimees.
Гуляющие и спортсмены устремились на пешеходно-велосипедные дорожки и лесные и походные тропы. Департамент здоровья рекомендует здоровым людям заниматься на улице спортом и гулять.
COVID-19 не передается по воздуху, это означает, что занятия спортом на тропе здоровья, пребывание на игровой площадке или поход по болоту не подвергает никого прямой опасности. Вирус распространяется от человека к человеку в виде капельной инфекции, поэтому желательно держаться на умеренном расстоянии друг от друга.
Если вы делаете упражнения на турниках, то стоит пользоваться перчатками или дезинфицировать руки сразу после использования.
Рекомендация гулять на свежем воздухе не означает собираться компаниями или в торговых центрах.