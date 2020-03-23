18 предприятий сообщили о коллективных сокращениях

По данным Кассы страхования от безработицы на прошлой неделе уровень безработицы вырос и теперь он составляет шесть процентов.
По состоянию на 22 марта 2020 года зарегистрированных безработных в Эстонии было 38 629. За неделю количество безработных увеличилось на 4,2 процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост количества зарегистрированных безработных составил 16 процентов, год назад на учете Кассы страхования от безработицы состояли 33 390 человек.
В период 16-20 марта на учет встали 2102 новых безработных, по сравнению с предыдущей неделей рост составил 30 процентов.
О коллективных сокращениях кассе на прошлой неделе сообщили 18 предприятий, согласно первичному уведомлению о сокращении, работу потеряет 261 человек.
Восемь предприятий, планирующих коллективные сокращения, сообщили, что трудности возникли из-за пандемии коронавируса, всего сокращается 60 рабочих мест.
Новый обзор будет составлен 30 марта 2020 года.