Пн, 23.03.2020
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18 предприятий сообщили о коллективных сокращениях

Eesti Töötukassa Valgamaa osakond. Töökuulutused, tööpakumised. Töötus, töö otsimine

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

По данным Кассы страхования от безработицы на прошлой неделе уровень безработицы вырос и теперь он составляет шесть процентов.

По состоянию на 22 марта 2020 года зарегистрированных безработных в Эстонии было 38 629. За неделю количество безработных увеличилось на 4,2 процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост количества зарегистрированных безработных составил 16 процентов, год назад на учете Кассы страхования от безработицы состояли 33 390 человек.

В период 16-20 марта на учет встали 2102 новых безработных, по сравнению с предыдущей неделей рост составил 30 процентов.

О коллективных сокращениях кассе на прошлой неделе сообщили 18 предприятий, согласно первичному уведомлению о сокращении, работу потеряет 261 человек.

Восемь предприятий, планирующих коллективные сокращения, сообщили, что трудности возникли из-за пандемии коронавируса, всего сокращается 60 рабочих мест.

Новый обзор будет составлен 30 марта 2020 года.

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