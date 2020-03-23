18 предприятий сообщили о коллективных сокращениях

По состоянию на 22 марта 2020 года зарегистрированных безработных в Эстонии было 38 629. За неделю количество безработных увеличилось на 4,2 процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост количества зарегистрированных безработных составил 16 процентов, год назад на учете Кассы страхования от безработицы состояли 33 390 человек.