Как продезинфицировать ваш телефон и не поломать его

Привычка не расставаться с нашими телефонами и постоянно держать их в руках делает телефон прекрасным переносчиком микробов. Нет ничего сложного продезинфицировать телефон и не поломать его, придерживаясь следующих советов:
· приготовьте мягкую тряпочку или салфетку
· приобретите спиртосодержащую жидкость не менее 75%
· подготовьте флакон с спрей-насадкой
· отсоедините телефон от зарядки или наушников и снимите чехол
Мы рекомендуем перелить жидкость в любой флакон с спрей-насадкой для того, чтобы распылять жидкость, а не разливать её, советуют Mobile Monsters. Для обработки телефона однократно нажмите на кнопку спрея со стороны экрана и со стороны задней крышки телефона, подготовленной тряпочкой или салфеткой тщательно протрите телефон с обеих сторон и торцов.
Стоит обратить внимание на то, что чрезмерное количество жидкости может попасть внутрь телефона и повлиять на его работу, а также оставить пятна на дисплее изнутри, за исключением телефонов с дисплеями технологии AMOLED или OLED (проверить какой дисплей установлен в вашем телефоне, можно здесь), которые имеют иное строение и не оставляют пятен после попадания любой жидкости во внутрь телефона.
Старайтесь аккуратно обойти отверстия динамиков, микрофонов, зарядки, чтоб минимизировать попадание жидкости в них.
Учитывайте, что заявленная производителем водонепроницаемость или влагостойкость на 100% достоверны только для нового аппарата, на подержанных телефонах, которые неоднократно подвергались механическим воздействиям, эти характеристики могут быть нарушены.
Для кнопочных телефонов этот способ тоже применим с разницей лишь в том, что распылять жидкость необходимо на тряпочку или салфетку, а не на телефон.