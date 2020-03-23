Департамент здоровья: худший прогноз не сбылся, но заболеваемость может резко возрасти

Прогноз в отношении Эстонии, которого боялись с самого начала появления вируса, не осуществился, сказал руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, предупредив при этом, что вирус ведет себя очень коварно, и внезапный скачок в росте заболеваемости может произойти очень неожиданно, если люди не будут соблюдать правила.
«К счастью, прогноз, которого изначально боялись, что каждый день будет происходить больше случаев, чем в предыдущий день, не сбылся. Мы находимся в ситуации, когда число положительных тестов не находится в прямой зависимости от всех сделанных тестов, хотя мы делаем больше тестов, чем раньше», - цитирует Rus.ERR Мартина Кадая, который добавил, что если посмотреть на динамику распространения вируса в Эстонии в сравнении с другими странами, то можно сказать, что мы обнаружили распространение заболевания на ранней стадии, мы не проспали его.
«Однако это не повод расслабляться или утверждать, что угроза исчезла. Мы должны посмотреть на динамику распространения в глобальном масштабе, и она говорит о растущем тренде, вероятно, и в Эстонии», - предупредил Кадай, отметив, что речь идет о довольно коварном заболевании, где кажется, что первоначальная вспышка находится под контролем, но в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля.