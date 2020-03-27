Хирургическую больницу в Хельсинки превратят в спецклинику для больных коронавирусом

Медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS распорядился перепрофилировать Хирургическую больницу в Хельсинки для помощи больным коронавирусной инфекцией.
В спецклинике будут организованы места для лечения инфицированных как в обычных, так и в реанимационных отделениях, передает Yle.
Плановая медпомощь, оказываемая обычно Хирургической больницей, будет переведена в другое место.
HUS принял решение об организации спецклиники вчера и сразу же приступил к осуществлению плана.
Ранее на этой неделе сообщалось, что HUS готовится увеличить количество мест в реанимационных отделениях с нынешних 100 до 300.
Хирургическая больница находится в центре города, в районе Улланлинна.