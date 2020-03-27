Хирургическую больницу в Хельсинки превратят в спецклинику для больных коронавирусом

В спецклинике будут организованы места для лечения инфицированных как в обычных, так и в реанимационных отделениях, передает Yle.

Плановая медпомощь, оказываемая обычно Хирургической больницей, будет переведена в другое место.

HUS принял решение об организации спецклиники вчера и сразу же приступил к осуществлению плана.

Ранее на этой неделе сообщалось, что HUS готовится увеличить количество мест в реанимационных отделениях с нынешних 100 до 300.