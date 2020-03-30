Хотела еды: в Силламяэ в магазине задержали 81-летнюю женщину с ножом

В прошлый вторник в одном из магазинов Силламяэ была задержана 81-летняя женщина, которая угрожала охраннику ножом.
Пожилая женщина была задержана полицией на месте происшествия, однако после дачи показаний ее отпустили домой. «Прокуратура не сочла необходимым требовать ее ареста», - сказала BNS пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.
25 марта пожилая женщина вошла в магазин на улице Павлова и попыталась украсть еду, но была замечена охранником.
Охранник попытался помешать женщине покинуть магазин, но она схватила имевшийся при ней нож и стала угрожать ему.
По данным Идаской префектуры, женщина была задержана полицией по подозрению в ограблении, возбуждено уголовное дело.