Хотела еды: в Силламяэ в магазине задержали 81-летнюю женщину с ножом

Пожилая женщина была задержана полицией на месте происшествия, однако после дачи показаний ее отпустили домой. «Прокуратура не сочла необходимым требовать ее ареста», - сказала BNS пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

25 марта пожилая женщина вошла в магазин на улице Павлова и попыталась украсть еду, но была замечена охранником.

Охранник попытался помешать женщине покинуть магазин, но она схватила имевшийся при ней нож и стала угрожать ему.