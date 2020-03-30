Немецкие ученые сообщили о возможном прорыве в борьбе с коронавирусом

Ученые также разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2. Так называемая вирусная главная протеаза Mpro участвует в репликационном механизме коронавируса и, следовательно, отвечает за копирование генетического материала и размножение SARS-CoV-2. Исследователи уже успешно испытали этот ингибитор на мышах и клеточных культурах против родственных коронавирусов.