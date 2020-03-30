Пн, 30.03.2020
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В ЕС составлен список работников, работа которых требует свободы передвижения

Ursula von der Leyen.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Европейский союз в понедельник опубликовал список «имеющих особое значение» рабочих мест, представителям которых по-прежнему должна быть разрешена свобода передвижения через внутренние границы блока.

«Работа многих из них важна для преодоления касающегося всех нас кризиса», - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен в своем видеообращении. 

Некоторые из препятствий на пути пересечения внутренних границ ЕС за последнюю неделю были устранены под давлением блока, особенно в том, что касается перевозки продовольствия и других предметов первой необходимости. Различия в карантинных и передвижных ограничениях в странах блока не позволяют понять, какие профессии и на каких условиях разрешено пересекать границы. Список, составленный ЕС, является рекомендательным.

По словам фон дер Лайен, самое главное, что люди, которые имеют решающее значение для борьбы с коронавирусом, имеют быстрый доступ к своему рабочему месту.

«Имеются в виду сектор здравоохранения и заботящиеся о детях и стариках работники, пожарные, полицейские и транспортники», - сказал президент комиссии. 

В список также входят работники пищевой промышленности, сельскохозяйственные сезонные работники, ученые-медики, специалисты по сетям связи, люди, работающие на важных объектах инфраструктуры, и перевозчики медицинского оборудования.

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