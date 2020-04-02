Коронавирус – не оправдание для нарушения правил

Битва за парковку

Если раньше в столице ситуация с парковкой и без того была ужасной, то открывающуюся сейчас на улицах спальных районов картину иначе как катастрофой не назовешь. Жители районов давно страдают от нехватки парковочных мест, поэтому некоторым автомобилистам приходится бросать свои автомобили на тротуарах, газонах, парковках у торговых центров или еще где-то. После введения в стране чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса мест стало не хватать даже на некоторых частных парковках.

В это непростое время столичные власти объявили о том, что контролеры не будут в ближайшее время проверять билеты у пассажиров общественного транспорта, однако люди все равно не спешат им пользоваться, поскольку весьма резонно опасаются подхватить вирус. При этом многие все-таки продолжают ездить на работу.

По мнению жителей Ласнамяэ, в сложившихся условиях власти города могли бы пойти навстречу автовладельцам, оказавшимся в непростой ситуации, и в некоторых случаях закрыть глаза на незначительные нарушения правил парковки.

По словам проживающего на улице Кярбери Сергея (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), раньше он ставил машину на платной парковке неподалеку от дома, но, поскольку в ближайшие месяцы ему, скорее всего, придется работать из дома, он решил припарковать машину у дома в целях экономии. «Вскоре у меня состоялся странный разговор с председателем квартирного товарищества. Он сказал, что жильцы жалуются на новые и неизвестные машины, которые стали парковаться у нашего дома, - рассказал он. – Когда я объяснил всю ситуацию, председатель сказал, что лучше бы я продолжал ставить машину на платной парковке, потому что у дома мест и так не хватает, а пожилым людям платить за парковку сложно». Сергей также упомянул, что до него доходила информация, что между жильцами дома уже возникали конфликтные ситуации из-за нехватки парковочных мест.

Олег, проживающий на улице Кивила, сказал, что в их дворе всегда было сложно найти свободное место, а в последние недели ситуация только усугубилась. По его словам, некоторые автомобилисты уже давно практикуют парковку с нарушением закона, но нередко жильцы дома обнаруживали под дворником штрафы от МуПо. «Люди очень злые. Еще больше их раздражает, когда чужаки паркуются даже на городской земле. Не так давно две компании мужчин повздорили из-за парковочного места. Я боялся, что все закончится массовой дракой и вызовом полиции, но обошлось. Сейчас люди стали активнее кидать машины частично или полностью на тротуаре, а особо одаренные умудряются на газон заезжать», - рассказал он, выразив надежду на то, что, возможно, в сложившейся ситуации Муниципальная полиция будет менее строгой к нарушителям и не станет выписывать штрафы направо и налево.

Послаблений не будет

По словам главы Департамента муниципальной полиции Айвара Тоомпере, как правило патруль выписывает штраф в случае, если поступает жалоба. Специально нарушителей не выискивают. «Многие нарушители блокируют подъездные пути, а также доступ к мусорным контейнерам — поэтому квартирным товариществам выставляют счета за пустой выезд. Мы не можем закрывать глаза на такие нарушения. Как и не наказывать паркующихся на газоне», - сказал Тоомпере и добавил, что грязь с колес в конечном итоге попадает на проезжую часть, а потом превращается в пыль, которая доставляет жителям города немало проблем. По словам главы МуПо, также всегда должен быть обеспечен доступ для спецтранспорта, особенно машин спасателей, которым и без того сложно маневрировать по узким улочкам.