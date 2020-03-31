Тысячи жителей Эстонии должны находиться на карантине, но не все соблюдают требование

Находиться дома обязаны 8200 жителей Эстонии, к настоящему моменту полиция обнаружила 176 случаев, когда эта обязанность не была выполнена, пишет Postimees.
Вчера Postimees писал, что дома обязаны находиться 7000 человек, теперь их на 1200 больше. Столь резкий рост связан с тем, что вчера в распоряжении полиции были данные выходных, в которых не были учтены зараженные коронавирусом и проживающие вместе с ними люди.
Все вернувшиеся из-за границы обязаны находиться дома несколько недель. Начиная с субботы, 28 марта, обязаны находиться дома больные коронавирусом и те, кто с ними живет.
По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны Прийта Пяркна, к настоящему моменту полиция, чтобы проверить находятся ли люди дома, сделала более 9400 телефонных звонков и 120 раз приходила на дом.
«Полицейские звонят по телефону людям, которые обязаны оставаться дома, а приходят на дом обычно тогда, когда с людьми не связаться по телефону или ранее было нарушено ограничение. Поскольку мы видим данные людей, сидящих дома, в информационной системе, мы также можем проверять ее во время обычной работы, например, при мониторинге дорожного движения», - сказал Пяркна.
Полиция выявила в общей сложности 176 случаев, когда люди не соблюдали возложенные на них обязательства. В случае первого проступка полицейский объясняет человеку важность пребывания дома и возможные последствия.
«Поскольку мы звоним одному человеку несколько раз, в следующих случаях полиция уже жестче относится к проступками. Мы можем выдать предписание лицу, не выполнившему требование, при неисполнении которого может быть наложен штраф в размере до 2000 евро», - предупредил Пяркна.
В понедельник полицейские обнаружили трех человек, нуждающихся в помощи, поскольку у них не было достаточного запаса еды или лекарств. Эта информация была передана местному самоуправлению. Всего в полицию сообщили о 28 нуждающихся в помощи.
Физическим и юридическим лицам полиция в общей сложности сделала 34 предписания. По большей части нарушены требования оставаться дома или некоторые магазины остались открытыми, несмотря на запрет.
В понедельник жители Валги сообщили в полицию о четырех случаях пересечения границы, когда лица, желающие прибыть из Латвии в Эстонии, не использовали контрольно-пропускные пункты для пересечения границы, а пытались проникнуть в страну через внутренние дворы частных домов. Отреагировавшие на информацию полицейские патрули задержали четырех человек в Валге в течение дня, каждому из них был выписан денежный штраф за нарушение Закона о государственной границе и это люди должны находиться дома в течение двух недель.
У пересекших границу не было симптомов болезни и им разрешили направиться в места пребывания. Полиция благодарит местных жителей, которые очень помогают блюстителям порядка как на приграничных территориях, так и в других местах.
Вчера полиция обнаружила незаконное пересечение границы в волости Хяэдемеэсте, Пярнумаа, где 30-летний гражданин Эстонии проник из Латвии в Эстонию в месте, не предназначенном для этого. В отношении мужчины возбуждено дело о проступке и назначен денежный штраф за нарушение Закона о государственной границе. Мужчина также должен две недели находиться дома.