Тысячи жителей Эстонии должны находиться на карантине, но не все соблюдают требование

Вчера Postimees писал, что дома обязаны находиться 7000 человек, теперь их на 1200 больше. Столь резкий рост связан с тем, что вчера в распоряжении полиции были данные выходных, в которых не были учтены зараженные коронавирусом и проживающие вместе с ними люди.

Все вернувшиеся из-за границы обязаны находиться дома несколько недель. Начиная с субботы, 28 марта, обязаны находиться дома больные коронавирусом и те, кто с ними живет.

По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны Прийта Пяркна, к настоящему моменту полиция, чтобы проверить находятся ли люди дома, сделала более 9400 телефонных звонков и 120 раз приходила на дом.

«Полицейские звонят по телефону людям, которые обязаны оставаться дома, а приходят на дом обычно тогда, когда с людьми не связаться по телефону или ранее было нарушено ограничение. Поскольку мы видим данные людей, сидящих дома, в информационной системе, мы также можем проверять ее во время обычной работы, например, при мониторинге дорожного движения», - сказал Пяркна.

Полиция выявила в общей сложности 176 случаев, когда люди не соблюдали возложенные на них обязательства. В случае первого проступка полицейский объясняет человеку важность пребывания дома и возможные последствия.

«Поскольку мы звоним одному человеку несколько раз, в следующих случаях полиция уже жестче относится к проступками. Мы можем выдать предписание лицу, не выполнившему требование, при неисполнении которого может быть наложен штраф в размере до 2000 евро», - предупредил Пяркна.

В понедельник полицейские обнаружили трех человек, нуждающихся в помощи, поскольку у них не было достаточного запаса еды или лекарств. Эта информация была передана местному самоуправлению. Всего в полицию сообщили о 28 нуждающихся в помощи.

Физическим и юридическим лицам полиция в общей сложности сделала 34 предписания. По большей части нарушены требования оставаться дома или некоторые магазины остались открытыми, несмотря на запрет.

В понедельник жители Валги сообщили в полицию о четырех случаях пересечения границы, когда лица, желающие прибыть из Латвии в Эстонии, не использовали контрольно-пропускные пункты для пересечения границы, а пытались проникнуть в страну через внутренние дворы частных домов. Отреагировавшие на информацию полицейские патрули задержали четырех человек в Валге в течение дня, каждому из них был выписан денежный штраф за нарушение Закона о государственной границе и это люди должны находиться дома в течение двух недель.

У пересекших границу не было симптомов болезни и им разрешили направиться в места пребывания. Полиция благодарит местных жителей, которые очень помогают блюстителям порядка как на приграничных территориях, так и в других местах.