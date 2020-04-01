Руководитель отделения экстренной медицины: мне запрещено обнимать моих детей

«Сейчас вся жизнь выглядит так: на работу, а потом домой, спать. Сын – у отца, а дочь пришлось отправить к невестке», - описала в передаче Ringvaade на телеканале ETV свой быт Кристийна Пыльд, добавив, что она встречается с детьми во дворе на расстоянии двух метров и не может их обнять.