У постояльца дома призрения обнаружили коронавирус, симптомов болезни у него нет

Позавчера в доме призрения Таммисте и в его подведомственном учреждении Йыэпре прошло тотальное тестирование. Результат пробы одного постояльца без симптомов болезни оказался положительным, пишет Pärnu Postimees.
Руководитель Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам подтвердила, что действительно у одного клиента дома призрения Таммисте был диагностирован новый коронавирус.
В доме призрения Таммисте четыре корпуса: «Лондон», «Брюссель», «Париж» и «Тиль». По словам директора Рийдо Виллупа, коронавирус обнаружен у жителя корпуса «Париж». Тест его соседа оказался негативным.
Виллуп говорит, что у зараженного нет ни одного симптома заболевания. Поэтому именно массовое тестирование позволяет избежать распространения вируса.
По словам Юхкам, у них есть небольшое подозрение, что речь идет о ложном негативном результате пробы. «Но мы сейчас не может подтвердить, что это подозрение верно», - сказала она.
«У этого человека ранее была другая инфекция, - объяснила Юхкам. - Другие возбудители болезни могут время от времени влиять на результаты теста. Это касается других тестов на инфекционные заболевания».
Постояльцу с позитивным результатом будет сделан повторный тест. «До тех пор будем вести себя с ним как с позитивным случаем», - заверила Юхкам.
Дом призрения отреагировал на сегодняшнюю новость настолько серьезно, насколько это возможно. Заболевшего незамедлительно отгородили от других и всех клиентов отправили на изоляцию: они должны находиться в своих комнатах, можно посещать только туалет и ванную. Никого из комнат здания «Париж» не выпускают. С постояльцем с диагнозом контактирует только один сотрудник.
О случившемся сразу были оповещены близкие клиентов и все постояльцы. Хотя ни у кого в доме призрения до сих пор нет симптомов, состояние здоровья всех проверяется по несколько раз в день.
Сотрудники Qvalitas позавчера взяли 206 проб в доме призрения Таммисте и Йыэпре. В Таммисте протестировали 125 постояльцев и 56 работников, в Йыэпре — 18 клиентов и семь работников.
Сегодня по состоянию на 15 часов, были получены результаты всех постояльцев дома призрения Таммисте и 27 работников. Результаты еще 36 сотрудников неизвестны.