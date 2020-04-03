Галерея ⟩ Некуда лететь: в Таллиннском аэропорту припарковалось невиданное количество самолетов

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Яне Гридассов сказала, что сейчас в аэропорту находится 40 самолетов. «Но это число не намного выше, чем в докризисный период, в основном за счет самолетов, припаркованных возле терминала, но мы не ведем точную статистику по этому вопросу», - уточнила она.

Из-за введенного для предотвращения распространения коронавируса чрезвычайного положения передвижение самолетов нарушено во всем мире. Число рейсов в Таллиннском аэропорту упало на примерно 90 процентов. На регулярных рейсах сейчас еще можно долететь только в Минск и Франкфурт. Аэропорт обслуживает в основном грузовые, поисковые и спасательные, медицинские и связанные с чрезвычайной ситуацией рейсы.