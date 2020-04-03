Новое ограничение ⟩ Магазины должны следить за числом посетителей и предоставлять средства дезинфекции

Цель ограничений — снизить опасность заражения COVID-19 в торговых точках и залах обслуживания клиентов. Торговцы должны рассчитать, сколько территория их залов может одновременно вместить в себя клиентов, чтобы при этом каждый не нарушал правило 2+2. Магазины, почтовые конторы, аптеки и обслуживающие фирмы должны гарантировать, что и за дверьми магазина, ожидающие своей очереди люди, соблюдали 2+2, а очереди не были слишком плотными.

Также для предотвращения распространения вируса введено новое правило, что в залах обслуживания должны быть установлены средства для дезинфекции рук. В противном случае клиентам заходить в магазин нельзя.

Согласно распоряжению, средство должно быть точно установлено у входа. Расположение других точек для дезинфекции владелец может решить сам. Важно оповещать клиентов о местоположении средств дезинфекции. В противном случае клиентам находится в зале нельзя.