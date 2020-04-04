В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации, передает РБК.
Сотрудники банка при обработке обращений по кредитным каникулам все чаще сталкиваются с мошенниками. «Мы фиксируем появление фирм-однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. После получения денежных средств компании «обязуются» провести подробную консультацию клиентов, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств», — рассказали в пресс-службе.
Второй вид мошенничества связан с поддельными документами, которые предлагают россиянам для оформления таких каникул. Сейчас многие жители страны находятся на карантине и не могут подтвердить документально возникшие финансовые трудности. В этой связи в интернете стали продавать поддельные справки и фальшивые больничные листы с отметками о COVID-19. Таким образом мошенники пытаются получить доступ к персональным данным заемщиков для их дальнейшего использования.
В ВТБ подчеркнули, что все обращения граждан по кредитным каникулам принимаются только через кол-центр. Банк предоставляет отсрочку платежа только на основании больничного или документов, которые подтверждают финансовые трудности заемщика. Все справки проходят обязательную проверку.
«В случае выявления подделок кредитные каникулы отменяются, а клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме — вместе со всеми пенями и штрафами», — предупредили в ВТБ. Информация об этом будет передана в Бюро кредитных историй, а это значит, что будет испорчена кредитная история.
В ВТБ призвали россиян быть бдительными и при возникновении любых вопросов обращаться напрямую в банк. Для защиты добросовестных заемщиков банк готов взаимодействовать с правоохранительными органами.