В Финляндии существенно увеличилось число инфицированных коронавирусом

В Финляндии подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
Общее число инфицированных составляет 1882 человека. От болезни скончалось 25 человек. Госпитализировано 187, в реанимации - 73 человека, передает Yle.
Отчетливый рост числа заболевших за последние сутки объясняется частично тем, что цифра включает в себя и результаты более ранних тестов. Также тесты стали делать чаще.
В последние дни в Финляндии наращивают мощности тестирования.
В день, согласно данным THL, в Финляндии проводится около 2500 тестов, и в планах увеличить их количество в два или три раза.