Сб, 4.04.2020
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В Финляндии существенно увеличилось число инфицированных коронавирусом

Врач держит анализ крови пациента с коронавирусом. Иллюстративное фото.

ФОТО: shutterstock.com

В Финляндии подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Общее число инфицированных составляет 1882 человека. От болезни скончалось 25 человек. Госпитализировано 187, в реанимации - 73 человека, передает Yle.

Отчетливый рост числа заболевших за последние сутки объясняется частично тем, что цифра включает в себя и результаты более ранних тестов. Также тесты стали делать чаще.

В последние дни в Финляндии наращивают мощности тестирования.

В день, согласно данным THL, в Финляндии проводится около 2500 тестов, и в планах увеличить их количество в два или три раза.

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