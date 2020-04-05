Пожилые люди не понимают введенных в магазинах ограничений и создают толчею

«На сегодня следует признать, что нам сообщили из многих магазинов и мест расположения банкоматов, что пожилые люди не понимают, что нужно делать. Они упираются друг другу в спину », - сказала Кам.

«Так что, дорогие молодые люди, поскольку мы знаем, что эта болезнь легче добирается именно до пожилых людей, и, к сожалению, в более тяжелых случаях заканчивается смертью, пожалуйста, поговорите с ними. Или сами купите им продукты, чтобы им не нужно было ходить в магазин», - предложила вице-старейшина волости.

По словам Хелле Кам, сейчас сотрудники полиции и Кайтселийта, а также волонтеры инструктируют людей в магазинах, чтобы те следовали правилам и понимали их необходимость.

«Тем не менее, основная ответственность по-прежнему лежит на человеке, - сказала она. - Понятно, что никакой приказ ничего не изменит, если человек не поймет, с насколько опасным врагом мы имеем дело».

В качестве важного нововведения начиная с субботы, продавцы должны подсчитывать, сколько покупателей может одновременно находиться в их магазине, чтобы соответствовать правилу 2 + 2. В соответствии с правилом 2 + 2, магазины желательно посещать в одиночку или парами, на расстоянии не менее 2 метров от других покупателей.