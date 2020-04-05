Март Хельме: я не согласен, что людям нужно быть бедными, чтобы выкарабкаться из кризиса

Если с помощью взятых в кредит денег можно поддерживать жизнь не только гостиничного и туристического сектора, но и всех других важных секторов, то, по словам Хельме, это следует сделать.

«Мы вышли из этих кризисов, потому что конъюнктура мировой экономики сама улучшилась: возрос внешний спрос и все остальное, а не потому, что мы проводили очень умную и экономную фискальную политику», - сказал министр внутренних дел.

Министр финансов Мартин Хельме напомнил о финансовом кризисе, когда государство сократило расходы, сдержало инфляцию и не взяло кредит. «В результате люди отправились на работу в Финляндию, но на этот раз они не могут поехать в Финляндию», - сказал он об ограничениях на передвижение. «В результате люди были выдворены из своих домов».

По словам министра финансов, дополнительный бюджет учитывает все эти аспекты. «Я по-прежнему считаю наиболее важной победой в переговорах по бюджету то, что нам удалось снизить количество акцизных сборов. Конечно, самое важное снижение акцизного налога - это дизельное топливо, потому что это очень важная исходная цена для всей экономики», - сказал Мартин Хельме.

Он сказал, что если весь транспорт дальнего следования, начиная автобусами и заканчивая грузовиками, заправлялся в Литве и оставлял эти деньги в Литве вместе с акцизами, то теперь большая часть этих денег поступает в Эстонию.

«Проблема в том, что в следующем году наше потребление все равно упадет. Из-за чрезвычайной ситуации потребление топлива в Эстонии уменьшилось на 30 процентов, люди просто не ходят на работу, и ничто не движется. Оно все равно упадет. Но когда оно начнет возвращаться, то вернется в Эстонию, а не в Литву», - сказал министр финансов.

По словам министра внутренних дел, основным вопросом кризиса является поддержание ликвидности страны, и существуют разные мнения относительно того, сколько государство должно занимать. «С этой точки зрения, мое личное мнение, мнение нашей партии и мнение министра финансов, сидящего напротив меня, таково, что, поскольку сейчас минусовые интрессы, теперь мы должны занимать столько, сколько нужно», - сказал Март Хельме.

«Мировая финансовая система неизбежно изменится, Бреттон-Вудские соглашения с начала семидесятых годов просто больше не действуют в нынешней ситуации. Все правила, которые были установлены на тот момент - владельцы всех валют по сути их нарушают», - сказал министр внутренних дел. «Поэтому верить и надеяться на то, что именно эта финансовая система, эта банковская система, эта система фондового рынка, которая работала у нас все эти десятилетия, останется в этой же форме... этого не произойдет».