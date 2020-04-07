Таллинн приглашает ухаживающих за близкими людей принять участие в новом проекте

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, долговременное бремя ухода за человеком и удаленность от рынка труда влияет на душевное и физическое состояние, что затрудняет возвращение на работу ухаживающего за больным близким человека.

«Цель проекта - разработать подходящую модель услуг, которая будет компактно предлагать услуги как для заботящихся о больных родственниках, так и для их близких, - пояснила Бетина Бешкина. – Благодаря разрабатываемым в проекте услугам сможем обеспечить обремененным уходом за близкими людям возможность продолжить ходить на работу или вернуться к ней. Для этого составляем пакет услуг, который принимает в расчет только потребности ухаживающих за близкими людей».

В пилотном проекте могут принять участие 50 ухаживающих за близкими таллиннцев. Приглашаются те, кто является зарегистрированным жителем Таллинна и чьим местом фактического проживания является Таллинн, причем является ли ухаживающий за близким человек официальным попечителем, не имеет значения. Услуга предназначена для ухаживающих за взрослыми подопечными людей.

«Ждем на проект тех ухаживающих за близкими людей, кто чувствует, что хочет внести свой вклад в разработку вспомогательных услуг и лично испытать услуги пилотного проекта», - уточнила руководитель проекта Анни Райе.

С помощью проекта город хочет создать новые услуги, которые помогут расширить сеть поддержки людей, ухаживающих за близкими, и возможности увеличить их прожиточный минимум, что, в свою очередь, сбережет их душевное и физическое здоровье, а также сохранит рабочую квалификацию. Соответствующая информация передается оперативно, чтобы ухаживающие за своими близкими люди лучше ориентировались и больше знали о возможностях услуг социального обеспечения и пособиях. Также поддерживается общение этих людей между собой и налаживается их ежедневная работа, связанная с уходом за близкими.

В пилотной группе будет проводиться исследование, посвященное выявлению наиболее необходимых в данный момент услуг для ухаживающих за близкими людей. Затем, опираясь на результаты исследования, с помощью экспертов будут скомпонованы соответствующие пакеты услуг, которые принимающие участие в проекте ухаживающих за близкими люди смогут протестировать и использовать бесплатно.

По словам Анни Райе, услуги начнут предлагаться с осени, но перед этим придется потрудиться, чтобы разработать комплекс услуг и найти поставщика услуг.

«В рамках пилотного проекта мы общаемся как с участниками, так и с поставщиками услуг, чтобы при необходимости скорректировать и улучшить услуги. Цель проекта – разработать такие услуги, которые помогли бы многосторонне поддержать возвращение на работу человека, ухаживающего за близким», - отметила Райе.

Проект продлится около двух лет и завершится в январе 2020 года. Услуги предлагаются как на эстонском, так и русском языках.