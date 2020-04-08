Смягчение карантина в Европе: разные пути выхода из локдауна

Дания открывает школы, Австрия сохраняет дистанционное обучение

Так, в Дании детские сады и начальные школы возобновят работу 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы 10 мая. Представляя 6 апреля этот план, социал-демократический премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что эксперты в области здравоохранения считают его "разумным и оправданным".

Совершенно иного мнения придерживаются в Австрии. Здесь все школы останутся закрытыми и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая. В то же время с 14 апреля к работе смогут приступить небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, продающие строительные материалы и садовые принадлежности.

Остальные магазины, торговые центры и парикмахерские смогут открыться с 1 мая. Однако окончательное решение об этом будет принято лишь в конце апреля. Такой план обнародовал 6 апреля федеральный канцлер Австрии, консерватор Себастьян Курц, правящий в коалиции с "зелеными". Отели и рестораны останутся закрытыми по меньшей мере до середины мая, все массовые мероприятия отменены до конца июня.

В Чехии вновь можно играть в теннис и покупать велосипеды

В Дании, наоборот, торговые центры, парикмахерские или массажные салоны пока открывать на собираются. Возобновление работы баров, ресторанов и дискотек тоже откладывается на неопределенное время. "Повседневная жизнь пока не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений", - предупредила сограждан Метте Фредериксен.

Датчанам по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек. Австрийцы же продолжат до конца апреля жить при куда более строгом режиме передвижения. До 1 мая они имеют право покидать дом только по четырем причинам: чтобы пойти на работу, отправиться за покупками, помочь другим людям и заняться в индивидуальном порядке спортом на свежем воздухе. C 6 апреля они обязаны при посещении супермаркетов носить защитные маски, неделю спустя это правило будет действовать в общественном транспорте и во всех работающих магазинах.

В то же время в Чехии, которая одной из первых стран ЕС ввела жесткие ограничительные меры, с 7 апреля вновь разрешили заниматься такими индивидуальными видами спорта на свежем воздухе, как теннис и гольф. С 9 апреля по решению правительства меньшинства, состоящего из представителей консервативно-либеральной или, как многие считают, популистской партии ANO и социал-демократов, откроются первые непродовольственные магазины, торгующие, в частности, товарами для дома и сада, хобби и рукоделия, а также велосипедами.

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