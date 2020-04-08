Проверка изоляцией: что вы бы теперь изменили дома

Не все в самоизоляции занялись ремонтом. Нет, знакомый вам портал Houzz не предлагает срочно его начать. Используйте возможность, которую предоставил кризис. Раньше бы потребовались месяцы наблюдений, чтобы собрать все недочеты: что именно не так в нынешнем интерьере, чего не хватает и что именно надо бы улучшить при следующем ремонте.
Сейчас, когда мы эксплуатируем интерьеры в режиме 24/7 всей семьей, недочеты планировки вдруг вылезли наружу.
Не сделали и теперь жалеете. О чем?
► Давно пора было утеплить лоджию, поменять остекление на нормальное.
► О шумоизоляции все читали и к ней примерялись, но так руки и не дошли.
► Да и розеток, как выяснилось, много не бывает…
Сделали и теперь жалеете. О чем?
► Что сняли с петель и убрали дверь на кухню?
► Что объединили туалет с ванной комнатой?
► Или о том, что продали беговую дорожку?
Вы даже не подозревали… О чем?
► Что пропускная способность интернета в квартире была не очень-то рассчитана на одновременную работу взрослых и онлайн-обучение детей.
► Что нужного количества компьютеров на душу населения в квартире банально нет. А детям неудобно подключаться к школьным он-лайн урокам через телефон.
Увидели, и теперь это бесит. Что именно?
►Кто-то вдруг начал замечать странные узоры на хорошо знакомых обоях.
►Кто-то вдруг заметил плитку в ванной, люстру или что-то еще — вещи, за которые взгляд не цеплялся уже много лет. Заметил и неприятно удивился. Скорей бы уж заменить…
А что заметили вы?