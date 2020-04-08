Проверка изоляцией: что вы бы теперь изменили дома

Сейчас, когда мы эксплуатируем интерьеры в режиме 24/7 всей семьей, недочеты планировки вдруг вылезли наружу.

Не сделали и теперь жалеете. О чем?

► Давно пора было утеплить лоджию, поменять остекление на нормальное.

► О шумоизоляции все читали и к ней примерялись, но так руки и не дошли.

► Да и розеток, как выяснилось, много не бывает…

Сделали и теперь жалеете. О чем?

► Что сняли с петель и убрали дверь на кухню?

► Что объединили туалет с ванной комнатой?

► Или о том, что продали беговую дорожку?

Вы даже не подозревали… О чем?

► Что пропускная способность интернета в квартире была не очень-то рассчитана на одновременную работу взрослых и онлайн-обучение детей.

► Что нужного количества компьютеров на душу населения в квартире банально нет. А детям неудобно подключаться к школьным он-лайн урокам через телефон.

Увидели, и теперь это бесит. Что именно?

►Кто-то вдруг начал замечать странные узоры на хорошо знакомых обоях.

►Кто-то вдруг заметил плитку в ванной, люстру или что-то еще — вещи, за которые взгляд не цеплялся уже много лет. Заметил и неприятно удивился. Скорей бы уж заменить…

А что заметили вы?