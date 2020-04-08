Читатель спрашивает: можно ли устроить гриль-вечеринку, если соблюдать правило 2+2

«Во время нынешнего кризиса такую гриль-вечеринку проводить не следует», - подчеркнул Вирк. Жарить мясо на гриле в своем дворе может только семья, живущая под одной крышей. Обычно это два поколения: родители и дети.

«Дело не в том, где именно вы собрались, а в том, что скопление большого количества людей, будь то знакомые или посторонние, увеличивает риск распространения вируса, - объясняет майор полиции. - Учитывая, насколько агрессивен коронавирус, мы надеемся, что люди не будут из-за шампура шашлыка подвергать опасности здоровье и жизнь своих друзей и знакомых».