Ср, 8.04.2020
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  • Глава Минздрава Великобритании: Борис Джонсон чувствует себя удовлетворительно

Глава Минздрава Великобритании: Борис Джонсон чувствует себя удовлетворительно

Больница, в которой находится Борис Джонсон.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Госпитализированный с коронавирусом глава британского правительства Борис Джонсон вторую ночь провел в палате интенсивной терапии, его состояние стабильно, сообщил в среду в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар.

По его словам, Джонсон чувствует себя удовлетворительно, находится в добром расположении духа, его состояние стабильно.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

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