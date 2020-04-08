Фото ⟩ На Пярнуском шоссе столкнулись Audi и Volvo

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 13:20 в Вильянди на Пярнуском шоссе произошла авария, в ходе которой столкнулись Audi и Volvo.

Авария произошла потому, что не придерживались правила о достаточной дистанции. Люди в ходе ДТП не пострадали. При содействии полиции водители договорились о том, кто виновен, они обратятся в страховую фирму.​