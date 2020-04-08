Ср, 8.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт

Фото ⟩ На Пярнуском шоссе столкнулись Audi и Volvo

В среду в полдень на Пярнуском шоссе столкнулись Audi ja Volvo. Как сообщила полиция, причина аварии в том, что не придерживались правила о достаточной дистанции

ФОТО: Elmo Riig

В среду после полудня в Вильянди на Пярнуском шоссе столкнулись Audi и Volvo. В ходе аварии люди не пострадали, пишет Sakala.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 13:20 в Вильянди на Пярнуском шоссе произошла авария, в ходе которой столкнулись Audi и Volvo.

Авария произошла потому, что не придерживались правила о достаточной дистанции. Люди в ходе ДТП не пострадали. При содействии полиции водители договорились о том, кто виновен, они обратятся в страховую фирму.​

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ