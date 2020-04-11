Число зараженных коронавирусом в США превысило полмиллиона, за сутки впервые умерли более 2000 человек

По состоянию на 21.20 нью-йоркского времени 10 апреля в Соединенных Штатах с начала пандемии выявлено 502 876 носителей SARS-CoV-2. По информации на сайте Университета имени Джонса Хопкинса, этот показатель составляет 500 399 человека.

От последствий коронавирусного заболевания скончались 18 637 человек. За последние сутки в стране впервые умерли более чем 2000 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит принять самое важное решение в его жизни. Глава Белого дома намерен ослабить ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса. "И я надеюсь, что это решение будет верным", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне. Решение может быть принято уже в предстоящий вторник, 14 апреля, по итогам обсуждения со специально созданной экспертной группой.