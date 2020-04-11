Когда туристы снова смогут путешествовать и как будет выглядеть туризм после пандемии

Пока эксперты очень осторожны в прогнозах о времени выхода туризма из коллапса, поскольку оно напрямую зависит от снятия ограничений, а сейчас карантины не отменяются, а только вводятся или ужесточаются. Но все они единодушны в том, что после долгого вынужденного сидения дома люди захотят путешествовать еще больше, чем прежде.

Исторический опыт

Один из самых смертоносных конфликтов в истории человечества, Первая мировая война, как ни странно, дала толчок бурному развитию туризма в межвоенную эпоху. Еще до 1914 года постепенно стала расти популярность пляжного отдыха, водных видов спорта и катания на лыжах в горах. А во время войны, которая стала временем вынужденного перемещения огромных масс людей, миллионы отправляли своим семьям открытки и фотографии. Насмотревшись на волшебные виды, люди захотели увидеть новые места своими глазами. Все это привело к всплеску путешествий, страсть к которым была подкреплена постепенным введением в европейских странах оплачиваемых отпусков.

Еще через 10 лет туризм получил новый импульс для развития, когда из-за экономического кризиса 1929 года стали разоряться европейские фешенебельные отели, которые не смогли адаптироваться к меняющемуся спросу. И даже обеспеченная публика начала использовать для отдыха дешевые кемпинги. Кроме того, после кризиса морские курорты начали зазывать туристов в летний сезон, чтобы компенсировать убытки от оттока своей традиционной богатой клиентуры, привыкшей проводить зимы в теплом климате.

Каждый последующий кризис создавал новые возможности для туризма. Так, во время финансового кризиса 2008 года продажи традиционных турпакетов упали, но начали бурно развиваться сервисы совместного использования недвижимости и других услуг, такие как Airbnb, BlaBlaCar и другие, позволяющие потребителям путешествовать экономно.

Король всех кризисов

Кризис туризма, связанный с коронавирусом - одно из самых тяжелых испытаний для мировой туротрасли за десятилетия. Здесь мнения экспертов расходятся. Кто-то находит аналогии в событиях после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, а кто-то говорит даже, что ничего сравнимого по масштабу в международном туризме не происходило со времен окончания Второй мировой войны. Очевидно, что это вопрос восприятия, и очевидно, что реальные потери от происходящего сейчас просто невозможно оценить, так как неизвестно, когда все закончится.

Пока Всемирный совет по туризму и экскурсиям (WTTC) утверждает, что потери мировой туротрасли составят более $2 трлн. При этом кризис может привести к потере до 75 млн рабочих мест в сфере туризма в мире и более миллиона - в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила число занятых в российской индустрии гостеприимства в 2,5 миллиона, что с учетом фактически полной остановки туризма и смежных отраслей (гостиниц, ресторанов, развлечений) в стране может означать, что оценка WTTC слишком консервативна.