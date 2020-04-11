Миссия ВОЗ: Белоруссия должна готовиться к худшему сценарию

Ситуация с COVID-19 в Белоруссии вызывает беспокойство у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил в субботу, 11 апреля, глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор по итогам пятидневного визита экспертов в страну.

Группа экспертов ВОЗ работала в Белоруссии по приглашению правительства страны с 7 по 11 апреля. Они посетили учреждения здравоохранения в Минске и Минской области, а также в Витебске. По результатам миссии эксперты ВОЗ заявили, что сейчас руководство страны должно готовиться к худшим сценариям.

ВОЗ рекомендует усиливать меры социального дистанцирования: запретить массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования, перейти на удаленное обучение, обеспечить карантин для инфицированных и ограничить необязательные перемещения граждан, особенно из групп риска - пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Белоруссии до сих пор практически не вводила ограничений для борьбы с распространением вируса SARS-Cov-2 - в стране не введен карантин и не закрыты границы. Это единственная страна в Европе, которая не стала отменять чемпионат по футболу из-за пандемии, а также готовится к проведению парада в День Победы 9 мая.