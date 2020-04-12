Исторический минимум: в Эстонии резко упала биржевая цена электричества

Сегодня средняя биржевая цена электроэнергии на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии составляет 4,25 за мегаватт в час, что является на открытом рынке электричества самым низким показателем за последние десять лет, пишет Postimees.
В сравнении со вчерашними 16,11 евро сегодня стоимость электричества снизится на более 73 процента, то есть в четыре раза. Сегодняшняя цена должна стать на два евро меньше прежнего рекорда, который был установлен 1 августа 2015 года с ценой в 6,30 евро.
Самая дорогая цена сегодня за мегаватт в час, то есть 6,45 евро была в первые часы от полуночи до часа ночи, а самая дешевая, то есть 3,43 евро ожидается в последние часы дня с 23 до полуночи.
В Финляндии мегаватт за час стоит еще меньше, чем в Эстонии — 4,04 евро. В Латвии и Литва цена такая же, как и в Эстонии.
В марте в среднем мегаватт в час стоил 24,04 евро. Это также самый низкий показатель за месяц на открытом рынке электроэнергии.