Исторический минимум: в Эстонии резко упала биржевая цена электричества

В сравнении со вчерашними 16,11 евро сегодня стоимость электричества снизится на более 73 процента, то есть в четыре раза. Сегодняшняя цена должна стать на два евро меньше прежнего рекорда, который был установлен 1 августа 2015 года с ценой в 6,30 евро.

Самая дорогая цена сегодня за мегаватт в час, то есть 6,45 евро была в первые часы от полуночи до часа ночи, а самая дешевая, то есть 3,43 евро ожидается в последние часы дня с 23 до полуночи.

В Финляндии мегаватт за час стоит еще меньше, чем в Эстонии — 4,04 евро. В Латвии и Литва цена такая же, как и в Эстонии.