Хельме: правительство продлит чрезвычайное положение

Министр финансов Мартин Хельме и министр внутренних дел Март Хельме в воскресенье заявили в эфире радиостанции TRE Raadio, что объявленное правительством чрезвычайное положение не закончится в конце апреля, а будет продлено как минимум на пару недель, передает Rus.ERR.
"Я даю совершенно четкий сигнал: мы не отменим чрезвычайное положение 30 апреля. /.../ Мы должны сохранить эти меры", - сказал Мартин Хельме.
Мартин Хельме добавил, что критерием, по которому оценивается продолжительность чрезвычайного положения, является статистика госпитализаций и новых случаев заболевания коронавирусом.
По словам Марта Хельме, было бы большим облегчением, если бы чрезвычайное положение закончилось, но преждевременное выполнение этого шага могло бы создать риск новой волны заболеваемости.