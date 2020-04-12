Хельме: правительство продлит чрезвычайное положение

Министр финансов Мартин Хельме и министр внутренних дел Март Хельме в воскресенье заявили в эфире радиостанции TRE Raadio, что объявленное правительством чрезвычайное положение не закончится в конце апреля, а будет продлено как минимум на пару недель, передает Rus.ERR.