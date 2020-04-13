МВД предлагает предоставить больше прав службам охраны правопорядка местных самоуправлений

Глава МВД Март Хельме в понедельник передал на обсуждение в кабинет правительства проект, предоставляющий больше прав службам охраны правопорядка местных самоуправлений, чтобы они могли в большей мере участвовать на местном уровне в обеспечении безопасной среды проживания и были более независимыми в исполнении своих задач.
«Изменение предоставляет местным самоуправлениям возможность в большей мере участвовать в обеспечении чувства безопасности в местных сообществах и эффективнее использовать возможности охраны правопорядка, - передал слова Хельме пресс-секретарь. — Это безусловно способствовало бы и более скорому урегулированию текущего чрезвычайного положения. Для этого нужно расширить полномочия служащих охраны правопорядка на местном уровне, чтобы они могли самостоятельно заниматься урегулированием ситуаций, для чего сейчас у них нет необходимых прав».
«Целью заключается не в том, чтобы создать в местных самоуправлениях подразделения с теми же способностями, как в Департаменте полиции и погранохраны, или заменить ими полицейских — важно, чтобы сотрудники служб охраны правопорядка стали для полиции важным партнером, который мог бы максимально оказывать ему поддержку», — отметил министр.
Это решение будет для местных самоуправлений добровольным. Они смогут выбрать, с какой нагрузкой нанимать сотрудников. Местные самоуправления, которые не захотят проводить дополнительное обучение для своих сотрудников, сохранят нынешние задачи и полномочия и для них ничего не изменится. У местных самоуправлений также не появятся новые задачи.