МВД предлагает предоставить больше прав службам охраны правопорядка местных самоуправлений

«Изменение предоставляет местным самоуправлениям возможность в большей мере участвовать в обеспечении чувства безопасности в местных сообществах и эффективнее использовать возможности охраны правопорядка, - передал слова Хельме пресс-секретарь. — Это безусловно способствовало бы и более скорому урегулированию текущего чрезвычайного положения. Для этого нужно расширить полномочия служащих охраны правопорядка на местном уровне, чтобы они могли самостоятельно заниматься урегулированием ситуаций, для чего сейчас у них нет необходимых прав».

«Целью заключается не в том, чтобы создать в местных самоуправлениях подразделения с теми же способностями, как в Департаменте полиции и погранохраны, или заменить ими полицейских — важно, чтобы сотрудники служб охраны правопорядка стали для полиции важным партнером, который мог бы максимально оказывать ему поддержку», — отметил министр.