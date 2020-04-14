Вт, 14.04.2020
Мы платим налоги, чтобы наши правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, не считали это героическим подвигом. Меэлис Кубитс
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Путин: Россия продолжит помогать остро нуждающимся странам в условиях пандемии коронавируса

Путин: Россия продолжит помогать остро нуждающимся странам в условиях пандемии коронавируса

Владимир Путин посещает больницу, где проходят лечение больные коронавирусом.

ФОТО: ALEXEI DRUZHININ / TASS

Россия продолжит оказывать помощь пострадавшим от коронавируса странам, будет делиться опытом и информацией, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не остаемся безучастными и к проблемам, с которыми из-за пандемии сталкиваются другие государства. Стараемся помочь, прежде всего, остро нуждающимся странам", - сказал он во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, прошедшей в видеоформате.

"Безусловно, продолжим эту работу, будем делиться полученным опытом, обмениваться оперативной информацией", - добавил Путин.

Он отметил, что Россия уже скоро может поделиться с другими странами ЕАЭС своими наработками по созданию вакцины против коронавируса.

"Россия очень активно работает над лекарствами и специальными средствами для борьбы с пандемией, над вакцинами. Действительно, работа идет хорошо", - сказал Путин.

"Я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами", - добавил Путин.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ