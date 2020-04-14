Путин: Россия продолжит помогать остро нуждающимся странам в условиях пандемии коронавируса

"Мы не остаемся безучастными и к проблемам, с которыми из-за пандемии сталкиваются другие государства. Стараемся помочь, прежде всего, остро нуждающимся странам", - сказал он во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, прошедшей в видеоформате.

"Безусловно, продолжим эту работу, будем делиться полученным опытом, обмениваться оперативной информацией", - добавил Путин.

Он отметил, что Россия уже скоро может поделиться с другими странами ЕАЭС своими наработками по созданию вакцины против коронавируса.

"Россия очень активно работает над лекарствами и специальными средствами для борьбы с пандемией, над вакцинами. Действительно, работа идет хорошо", - сказал Путин.

"Я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами", - добавил Путин.