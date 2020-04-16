Пользователи Windows 10 в опасности. Microsoft настоятельно рекомендует всем обновить ОС

Рендмондская компания при помощи этого обновления закрыла четыре очень серьезные бреши в системе безопасности операционной системы. Эти ошибки позволяли злоумышленникам получить контроль над компьютером, который работает под управлением Windows 10.

Первые две выявленные уязвимости CVE-2020-1020 и CVE-2020-0938 затрагивают библиотеку DLL, предоставляемую Adobe для управления шрифтами. Используя эти уязвимости хакер может выполнять такие действия, как чтение, изменение или удаление данных или даже создание учетной записи администратора.

Третья уязвимость безопасности, CVE-2020-0674, использует механизм сценариев, загруженный в память и используемый Internet Explorer. Наконец, последняя уязвимость под номером CVE-2020-1027 работает локально и дает злоумышленнику права администратора.